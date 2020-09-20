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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Alper Potuk ilk antrenmanına çıktı

MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Alper Potuk, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Erkan Tiryaki   | 20.09.2020
MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Alper Potuk ilk antrenmanına çıktı

Ankara

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde sürdürdüğü kaydedildi. 

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği belirtildi.

Antrenmana sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşmeye imza atan Alper Potuk'un da katıldığı ifade edildi.

Yeni transferler sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde yeni transferler sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferler Alper Potuk, Atakan Çankaya, Erdi Dikmen, Jonathan Bolingi, Joseph Paintsil, Luka Adzic, Mücahit Can Akçay, Şahverdi Çetin, Zvonimir Sarlija ve Assane Diousse'nin Acıbadem Ankara Hastanesi'nde bir dizi sağlık testine girdiği ifade edildi.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan, daha sonra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri gerçekleşen futbolcuların, akciğer ve efor testlerine de girdikleri kaydedildi.

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