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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi

Erkan Tiryaki  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi

Ankara

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi.

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