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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, yeni transferlerine imza töreni düzenledi

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca, "Ligin en iyi transferlerini yaptık. Bundan sonra teknik heyet, futbolcular ve taraftarımıza iş düşecek." dedi.

Erkan Tiryaki   | 27.07.2022
MKE Ankaragücü, yeni transferlerine imza töreni düzenledi Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak/AA

Ankara

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı oyuncular için imza töreni düzenledi.

Eryaman Stadı'nda taraftara açık gerçekleşen imza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile yeni transferler Jese Rodriguez, Giorgi Beridze, Federico Macheda, Anastasios Chatzigiovanis, Uras Radokovic, Marlon Santos, Ali Sowe, Pedrinho, Nurullah Aslan, Doğukan Kaya, Fıratcan Üzüm, Oğuz Ceylan, Mervan Yiğit ve Lamine Diack katıldı.

Kulüp başkanı Faruk Koca, Süper Lig'e çıktıkları ilk günden beri bu atmosferi oluşturmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini anlatarak, "Transferi mahrem bir şekilde götürdük. Bütün transferler çok ciddi izlenerek ve ciddi süzgeçten geçirilerek yapıldı. Lig başlayınca göreceksiniz çalışmaların büyük titizlikle yapıldığını. Bütün oyuncularım 'çilek' transfer değerinde. Şu anda kadromuzun yüzde 90'ını tamamladık. Bir sol stoper ve bir ön libero görüşmemiz var. Bordeaux'nun sol stoperiyle anlaşmıştık ancak takımın küme düşmesi kaldırılınca alamadık. Oyuncu bize gelmeyi kabul etti ama durum istediğimiz gibi gitmedi ama onu aratmayacak bir sol stoper transferi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımdan çok umutlu olduğunu dile getiren Koca, "Ligin en iyi transferlerini yaptık. Bundan sonra teknik heyet, futbolcular ve taraftarımıza iş düşecek. Taraftarın motivasyonu çok önemli futbolcular üzerinde. Üç hazırlık maçına gittim, antrenmanlara gittim, 2,5 yıldır kulüpteyim, ilk defa bu kadar umutlandım. Bu takım asansör takım olmayacak. Bu takım yukarıları zorlayacak. Türkiye'de bütün futbolseverlere söylüyorum, bu sene herkes MKE Ankaragücü'nü izlesin." diye konuştu.

19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılacak yeni statla ilgili de bilgi veren Koca, şunları kaydetti:

"19 Mayıs Stadı, en geç 2025 yılına hazır. Ya 2024'ün sonu ya da 2025'te 19 Mayıs Stadı bitecek. 45-50 bin kişilik bir stat oluyor. Türkiye'nin, hatta dünyanın sayılı statlarından biri olacak Bu stadın yapılış sürecini Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir özenle takip ediyor. En kısa sürede bitirilmesi için bütün kurumlara talimat verdi. Stat yapıldığında 40 bin kişilik kombine alınmazsa bu da bizim ayıbımız olur. Şimdiden taraftarımız hazırlansın. Saray Tesisleri de hazır. O konuda da emin olun." ifadelerini kullandı.

Başkan Koca'nın açıklamalarının ardından kulübün sponsorlarına teşekkür plaketleri verildi, daha sonra da takıma yeni katılan 14 transfer tek tek taraftara anons edilerek sahaya davet edildi.

Taraftara kısa bir konuşma yapan İspanyol oyuncu Jese, "Büyük Ankaragücü taraftarı beni böyle güzel karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimin değerini biliyorum. Bu sene, bu arma altında sizlerle mücadele etmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Taraftar Jese'nin eşiyle tezahürat yaptı

MKE Ankaragücü'nün yıldız transferi İspanyol oyuncu Jese Rodriguez'e sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

İmza törenini tecrübeli oyuncunun ailesi de yerinden takip etti. Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir sevgi gösterdikleri Jese'nin eşiyle birlikte tezahürat yapması renkli görüntüler oluşturdu.

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