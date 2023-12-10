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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Muhammed Boztepe  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
MKE Ankaragücü, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Ankara

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Başkent temsilcisi, ligin 14. haftasında sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.

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