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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Muhammed Boztepe  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
MKE Ankaragücü, yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

Ankara

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitiken yönetecek.

Başkent temsilcisi, ligin son haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken, Atakaş Hatayspor ise deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. 18 puanlı iki takımın karşılaşmasında kazanan ekip, avantaj sağlayacak.

Mücadele, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

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