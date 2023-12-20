MKE Ankaragücü, yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

Ankara
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitiken yönetecek.
Başkent temsilcisi, ligin son haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken, Atakaş Hatayspor ise deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. 18 puanlı iki takımın karşılaşmasında kazanan ekip, avantaj sağlayacak.
Mücadele, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.