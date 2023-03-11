Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,436.80
BTC/USDT
20,120.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, yarın Alanyaspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Halil İbrahim Avşar  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
MKE Ankaragücü, yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Ankara

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı son üç maçı kaybeden MKE Ankaragücü, Alanyaspor'u yenerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen başkent ekibi, haftaya 22 puanla 16. sırada girdi. MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı Nihad Mujakic, bu maçta görev yapamayacak.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ilk maçta Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Corendon Alanyaspor ise 28 puanla 10. sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Depremin vurduğu Gölbaşı'nda fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü
"Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Operasyonu"nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Hatay'daki tarihi Bakras Kalesi de depremlerde hasar gördü
"Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

MKE Ankaragücü, yarın Alanyaspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Fatih Karagümrük, kulüp tarihinin yenilmezlik rekorunu kırdı

Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlayacak

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlayacak

Galatasaray'dan depremzedeler yararına müzayede

Galatasaray'dan depremzedeler yararına müzayede
Eski futbolcu Arda Turan, depremzede çocuklarla gösteri maçı yaptı

Eski futbolcu Arda Turan, depremzede çocuklarla gösteri maçı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet