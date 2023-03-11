MKE Ankaragücü, yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Ankara
Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde oynadığı son üç maçı kaybeden MKE Ankaragücü, Alanyaspor'u yenerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen başkent ekibi, haftaya 22 puanla 16. sırada girdi. MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı Nihad Mujakic, bu maçta görev yapamayacak.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ilk maçta Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Corendon Alanyaspor ise 28 puanla 10. sırada yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.