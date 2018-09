ANKARA

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "5 maçta alınan 7 puan kötü değil, ortanın üzerinde." dedi.

Yeni kurulan bir takıma göre iyi puanlar aldıklarını vurgulayan Kartal, "Oyun ve fiziksel anlamda hala tam değiliz. Aramıza geç katılan arkadaşlar oldu. Sakatlıklar nedeniyle de istediğimiz gibi çalışma ortamı bulamadık. İdeal 11'imizi bulunca daha iyi bir Ankaragücü olarak sahada mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Teknik ekip olarak bizim işimiz de daha iyi bir Ankaragücü yaratmak. İmkanlar dahilinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sakatlıkların yanı sıra taktik ve fizik anlamında istedikleri noktada olmadıklarının altını çizen Kartal, "Bu sene çok fazla hayal kurmadan, ligde kalıcı olmak ve güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Bunu da yöneticiler, teknik ekip, futbolcular, taraftarlar ve medya olarak başarabiliriz. Eksiklerimiz var, bunları gidermek de görevimiz." ifadelerini kullandı.

Kartal, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla ilgili de görüşlerini paylaşarak, şunları söyledi:

"Ligde her maç birbirinden zor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor her ne kadar 2 puanda bulunsa da evinde etkili oynuyor, tehlikeli bir takım. Bizim maça da final gözüyle bakıyor ve bizi yenerek ilk galibiyetlerini almak istiyorlar. Biz de bunun bilincindeyiz. Bu maça ve elimizdeki oyunculara göre bir strateji belirliyoruz. Bu lig sert bir lig ve kaos futbolu oynanıyor. İlk 5 haftayı değerlendirirseniz, şampiyonluk mücadelesi veren takımlarda da sürprizler yaşandı. Kendi adımıza bu maça her hafta olduğu gibi iyi çalışacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için gideceğiz."

Ankaragücü Ankara'ya dönüyor

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini Osmanlı Stadı'nda oynayacaklarını belirten Kartal, "Yöneticilerimiz, Sayın Valimiz ile statla ilgili görüştü. Sayın Valimize de teşekkür ediyorum, Ziraat Türkiye Kupası maçını çarşamba günü Osmanlı Stadı'nda oynayacağız. Bundan sonraki lig maçlarımız da büyük ihtimalle aynı statta olacak. Vali Bey'e bu konuda bize yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Coşkulu bir taraftar grubuna sahibiz"

İsmail Kartal, taraftarların hiçbir yerde takımı yalnız bırakmadığına dikkati çekerek, "Coşkulu bir taraftar grubuna sahibiz. Bizi çok içten destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların verdiği desteği takım arkasında hissedebiliyor." dedi.

Sadece iyi günde değil kötü günde de birlik olunması gerektiğinin altını çizen Kartal, "Bu takımın kötü günleri de olacak. O zaman taraftarıyla, medyasıyla destek verildiği zaman takım ayakta kalır, bunu unutmayalım. Büyük Ankaragücü'nün büyük taraftarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş