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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Hilmi Sever   | 22.11.2020
MKE Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

İstanbul

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu. 

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