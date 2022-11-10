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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak.

Erkan Tiryaki   | 10.11.2022
MKE Ankaragücü Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Ankara

Eryaman Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesi son maçını oynayacak sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısına moralli çıkacak. Ligde son üç maçında yenilmeyen ve 5 puan alan MKE Ankaragücü, son olarak Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-2'yle geçti.

Son haftalarda yakaladığı formunu Trabzonspor karşısında da sürdürmek isteyen teknik direktör Ömer Erdoğan'ın öğrencileri haftaya 12 puanla 14. sırada girdi.

Son şampiyon Trabzonspor ise ligdeki son 6 maçını kaybetmedi. Bu sürede üçer galibiyet ve beraberlik alan Abdullah Avcı'nın takımı, lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde 22 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ankaragücü, 12,5 yıldır rakibini yenemiyor

MKE Ankaragücü, rakibi karşısında 12,5 yıldır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

Trabzonspor'la oynadığı son 10 maçta galip gelemeyen başkent ekibi, bordo-mavililer karşısındaki son 3 puanını 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı. Aradan geçen 12,5 yılda 10 kez karşılaşan iki takımın müsabakalarında Trabzonspor rakibi karşısında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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