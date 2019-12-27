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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Denizlispor'u ağırlayacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk devresinin son maçında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Doğa Kırmızıoğlu   | 27.12.2019
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Denizlispor'u ağırlayacak

Ankara

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk devresinin son maçında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 17. hafta karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki MKE Ankaragücü, ligde geçen hafta deplasmanda Antalyaspor ile berabere kalmıştı.

Haftaya 11 puanla 17. sırada giren başkent ekibinde sarı kart cezalısı Ante Kulusic, Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.

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