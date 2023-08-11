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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü sezonu yarın Kasımpaşa deplasmanında açacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Kasımpaşa'yla deplasmanda karşılaşacak.

Erkan Tiryaki  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
MKE Ankaragücü sezonu yarın Kasımpaşa deplasmanında açacak

Ankara

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Tolunay Kafkas yönetiminde geride kalan sezonu 11. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezona iyi başlamak istiyor.

Teknik direktör Kafkas'ın görev vermesi halinde yeni transferler Renaldo, Cem Türkmen, Alper Uludağ, Gikiewicz, Efkan Bekiroğlu, Mert Çetin, Hayrullah Bilazer ve Bajic ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Takıma yeniden dönen Tolga Ciğerci de şans bulması halinde 6 ay aradan sonra tekrar Ankaragücü formasıyla sahaya çıkacak.

Geçen sezonu 10. sırada tamamlayan Kasımpaşa ise teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde seyircisi önünde 3 puan alarak lige başlamayı hedefleyecek.

Bu arada iki takım arasında geçen sezon oynanan iki lig maçı 1-1 ve 0-0 beraberlikle sona ermişti.

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