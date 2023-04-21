Dolar
19.40
Euro
21.27
Altın
1,978.91
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, PDFK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Bozhan Memiş  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
MKE Ankaragücü, PDFK'ye sevk edildi

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara ekibinin hafta içinde oynanan Bitexen Giresunspor mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahla saldıran şüpheli tutuklandı
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu
Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Başkentte bayram trafiği denetimleri aralıksız sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 63. sayısını yayımladı

Benzer haberler

MKE Ankaragücü, PDFK'ye sevk edildi

MKE Ankaragücü, PDFK'ye sevk edildi

İstanbul'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

MKE Ankaragücü, sahasında Bitexen Giresunspor'u mağlup etti

MKE Ankaragücü, sahasında Bitexen Giresunspor'u mağlup etti
MKE Ankaragücü yarın Giresunspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü yarın Giresunspor'u konuk edecek
Fenerbahçe Kulübü ve üç yöneticisi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü ve üç yöneticisi PFDK'ye sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet