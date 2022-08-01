Dolar
17.95
Euro
18.39
Altın
1,769.66
ETH/USDT
1,638.30
BTC/USDT
23,016.00
BIST 100
2,645.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sponsorluk anlaşması yaptı

MKE Ankaragücü Kulübü, sağlık sponsorluğu için Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla anlaşma imzaladı.

Erkan Tiryaki   | 01.08.2022
MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sponsorluk anlaşması yaptı Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'ndeki imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Sarıoğlu katıldı.

Faruk Koca, sağlık sponsorluğunun önemine dikkati çekerek, "Kulüplerin sağlık sponsorları her zaman gündemde olmuştur. Ankaragücü, Süper Lig takımı. Süper Lig takımlarının da sağlık sponsorları iyi markalar olur. Bu anlamda bu yıl, Ankara merkezli Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sağlık sponsorluğu sözleşmesi yaptık. Geçen yıl da bize ilgi gösterdiler. Kulübümüzün lehine olacak birçok isteğimizi kabul ettiler. Lokman Hekim, bir üniversite hastanesine dönüştü. Futbol pahalı bir spor, futbolcu maliyeti çok yüksek. Bu yüzden sağlık sponsorluğunun önemli fazla. Milyonlar ödediğimiz oyuncunun özensiz sağlık kontrolü olumsuz bir etki yapıyor. Güvendiğimiz bir kurumla sponsorluğumuzu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu ise başkentin iki önemli markasının iş birliği yaptığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl sağlık sponsoru olduğumuz Ankaragücü'nün şehrimize armağan ettiği şampiyonluk kupası için teşekkür ediyorum. İmalat-ı Harbiye'den bugüne şehrimizin temsilcisi olan Ankaragücü'ne sağlık sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ankaragücü'nün bu yıl Süper Lig'deki tüm sağlık hizmetlerini Ankara'nın en büyük özel sağlık grubu olarak destekleyeceğiz. Ankaragücü'ne Süper Lig'de başarı diliyorum." diye konuştu

Sponsorluk anlaşması sonrasında Faruk Koca, Mustafa Sarıoğlu'na Ankaragücü forması hediye etti. Sarıoğlu da Koca'ya teşekkür plaketi verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu'dan Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Polonya tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti
'Evladımı HDP'den istiyorum'
Bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist teslim oldu
Kayseri'de damda kayısı kurutma telaşı başladı

Benzer haberler

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sponsorluk anlaşması yaptı

Süper Lig'e "teknik" bakış

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu maçları yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu maçları yarın başlayacak
Fransa'da Süper Kupa'nın 11. kez sahibi oldu

Fransa'da Süper Kupa'nın 11. kez sahibi oldu
Galatasaraylı Emre Akbaba, yeni sezon öncesi kendine güveniyor

Galatasaraylı Emre Akbaba, yeni sezon öncesi kendine güveniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet