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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner: Tribünlerde birlik ve beraberlik sürmeli

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner, "İki gencecik çocuğumuz, üzücü olayla da olsa tribünleri birleştirdi, bu güzelliğe vesile oldu. Tribünlerdeki birlik ve beraberlik sürmeli." dedi.

Ö.Buğra Ersavaş  | 06.03.2019
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner: Tribünlerde birlik ve beraberlik sürmeli

Ankara

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Antalya deplasmanı dönüşünde yaşanan kazada hayatlarını kaybeden sarı-lacivertli kulübün taraftarlarından Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün acısını hala yaşadıklarını belirterek, "Bu iki kardeşimizin cenazesinde, tüm takımların taraftarları yer aldı. Tribünlerdeki birlik ve beraberlik sürmeli." dedi. 

Başkan Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mert Çakır Turgut ve Eren Açıkgöz'ün vefatının ardından birlik ve beraberlik ortamı sağlandığını vurgulayarak, acılı günlerinde yanlarında olan ve destek veren herkese teşekkür etti.

Spor Toto Süper Lig'de 9 Mart Cumartesi günü Ankara'da Bursaspor'u ağırlayacaklarını hatırlatan Yiğiner, "İki gencecik çocuğumuz, üzücü olayla da olsa tribünleri birleştirdi, bu güzelliğe vesile oldu. Tribünlerdeki birlik ve beraberlik sürmeli. Bursaspor maçının hasılatını kaybettiğimiz iki kardeşimizin ailelerine vereceğiz. Ailelere birer ev almak istiyoruz. Bursaspor maçında taraftarlarımızın stadı doldurmalarını ve bu hedefimizi desteklemelerini bekliyoruz." diye konuştu. 

"Acımız çok büyük, yaralarını saracağız"

Bursaspor maçının çok coşkulu geçmeyeceğini ancak iki takım taraftarlarının güzel bir atmosfer oluşturacağına olan inancını dile getiren Yiğiner, "Bursaspor bizim kardeş takımımız. Bu birlik ve beraberlik havasını daha da güçlendireceğiz. Tüm kulüpler, renkler, kaza sonrasında bir araya geldi, bu devam etmeli. Spor birleştirici bir unsur. Acımız çok büyük, yaralarını saracağız. Bu kaza olmasaydı iyi olurdu ama kaderleri böyleymiş. İnşallah bir daha bu tür kazalar yaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolun taraftarlarla güzel olduğunun altını çizen Yiğiner, şunları kaydetti:

"Kaza sonrası İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan, bizleri yalnız bırakmadı. Başta bakanlarımız olmak üzere kulüp başkanlarına ve camialarına teşekkür ediyoruz. Acılı günümüzde bizi ve kaybettiğimiz gençlerimizin ailelerini yalnız bırakmadılar."

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