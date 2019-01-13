ANKARA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş, yarın kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile görüşecek.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Bektaş'ın transfer tahtasının açılmaması nedeniyle zorlandığını kendisine ilettiğini belirterek, "Şu an için herhangi bir istifa söz konusu değil. Transfer yapılamadığı için hocamız zorlandığını iletti. Yarın kendisiyle görüşeceğiz. Görüşmeden sonra teknik direktörümüzün durumu netleşir." ifadelerini kullandı.

Takımla Antalya'da kampta bulunan teknik direktör Bayram Bektaş, yarın Ankara'ya gelerek başkan Yiğiner ile Beştepe'deki tesislerde bir görüşme gerçekleştirecek.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar



