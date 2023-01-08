MKE Ankaragücü evinde Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

Ankara
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü evinde Yukatel Kayserispor'u ağırladı.
10. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mane'nin plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
15. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Onur Bulut'un sağ köşeden içeriye çevirdiği topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. Pozisyonun ardından mücadelenin yardımcı hakemi, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-1.
25. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan kullanılan serbest atışta topun başına geçen İlhan Parlak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.
38. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza alanı dışından sol çaprazdan Marlon'un ortasında Sowe, sert bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
İkinci Yarı
48. dakikada ceza sahasında topla buluşan Beridze'nin şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt önledi.
63. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sowe'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
68. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında Tolga Ciğerci, kafayla topu penaltı noktası civarındaki Sowe'un önüne bıraktı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
89. dakikada Malcuit'in sağ köşeden ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Chatzigiovanis'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Müsabakayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Erdoğan: Bizim için çok değerli bir 3 puandı, o yüzden çok mutluyum
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, verdikleri mücadele için oyuncularını kutladı.
Geriye düşmelerine rağmen sahada umudunu kaybetmeyen bir MKE Ankaragücü'nün olduğunu dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Bizim için çok değerli bir 3 puandı, o yüzden çok mutluyum. Taraftarımızın desteği de çok önemliydi. Bu maçı haklı bir şekilde çevirmeyi bildik. Oyuncularımızın sahada birbiriyle yardımlaşması, ikili mücadelelere kazanma arzusuyla girmeleri bizi galibiyete taşıdı. Yediğimiz gol dışında net pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Bizim ise net girdiğimiz pozisyonlar var. Değerlendirebilsek maç daha farklı bitebilirdi. Bizim için her şeyden önemlisi alacağımız üç puandı, onu da aldık."
Transfer listelerinde kaç oyuncunun bulunduğunun sorulması üzerine Erdoğan, "Listemde 3-4 oyuncu var." dedi.
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Atan: Canımızı acıtan bir mağlubiyet oldu
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ikinci golü yedikleri 63. dakikaya kadar oyunun kendilerinin kontrolünde olduğunu ve savunmada da iyi durduklarını söyledi.
İkinci golü yedikten sonra iyi reaksiyon veremediklerini belirten Atan, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Canımızı acıtan bir mağlubiyet oldu. Eksik oyuncularımızın yokluğunu hissettik. En azından bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir puanın bize iyi gelebileceğini düşünüyorduk. Cuma günü Sivasspor ile çok önemli, final gibi bir karşılaşmamız var. Sivas maçı ayağa kalkmak için çok önemli. İnşallah seyircimizle kenetlenip o maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.