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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak.

Erkan Tiryaki   | 30.01.2021
MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

Ankara

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maç yarın saat 13.30'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligin ilk devresini 18 puanla düşme hattının içinde 19. sırada bitiren MKE Ankaragücü, son maçta Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 4-3 kaybetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puanla 20. sırada bulunuyor. İlk yarının son haftasını maç yapmadan geçen mavi-beyazlılar da son karşılaşmasını Aytemiz Alanyaspor karşısında oynadı. Bu karşılaşma 1-1 bitmişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2-1 kazandı.

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