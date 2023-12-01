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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Beşiktaş maçı öncesi "centilmenlik" vurgusu

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Beşiktaş taraftarının karşılaşmayı statta izlemesine ilişkin "Herkesin kendi taraftarını desteklemesinde gocunacak bir şey yok. Bunun olgunlukla karşılanması gerekiyor." dedi.

Musa Samur  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Beşiktaş maçı öncesi "centilmenlik" vurgusu Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Faruk Koca, kişisel ofisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada iki taraftar arasında yıllardır süren bir gerginlik olduğuna dikkati çekerek, "Bununla ilgili bugüne kadar ilgili adımların atılmamasına şaşırdım. Geçen yıl davet yapmıştım." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü'nün karşılaşmada ev sahibi olduğunu dile getiren Koca, "Beşiktaş taraftarını ağırlamak istediğimizi beyan ettik. Laf olsun diye değil. Gerginliğin uzun süre devam etmesi doğru değil. Biz de bir adım attık. Tribüne alınacak rakip taraftar sayısı belli. Umarım hepsi gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine vurgu yapan Koca, şöyle devam etti:

"Yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde bu konuda olumsuz bir durum yok. En iyi şekilde misafirlerimizi ağırlayacağız. Bizim taraftarımız da gidince ağırlanacaktır. Herkesin kendi taraftarını desteklemesinde gocunacak bir şey yok. Bunun olgunlukla karşılanması gerekiyor. Bu gerginlikten nemalananlar var. Bu doğru değil. Takımları ve marka değerlerini olumsuz etkiliyor."

Karşılaşmanın sonucunu dair "Umutluyuz." ifadesini kullanan Koca, "İyi maç, iyi sonuç olsun. Oyuncu ve teknik heyete güveniyorum. Pazar günü şeytanın bacağının kırarız diye umuyorum. Taraftardan ricam 90 dakika takımlarını desteklesinler. Eleştiriler 90 dakikadan sonra olsun. Kritik maçlar oynuyoruz, taraftarımızın üstüne düşeni yapacağından eminim." diye konuştu.

Yayın ihalesi

Faruk Koca, maçların naklen yayın ihalesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Marka değerini artırmaya yönelik önemli bir toplantı yaptık. Format değişikliği konusunda kulüplere öneri geldi. İlgiyi artıracak yöntemler sundular alternatif olarak. Kulüpler Birliği'nin beğendiği bir alternatif var. Kulüpler kendi değerlendirmelerini yapacak ve TFF'ye bildirecekler. İnsanlar bir şirketin alacağına odaklanmış olabilir ama ciddi alternatiflerin ihale sürecini takip ettiğini biliyoruz. Kulüplerin 'evet' demede veya reddetmede tereddütleri oldu, ilk sunum olduğu için. Kulüpler değerlendirmelerini yapacak ve sonrasında danışman firmaya kafalardaki sorular sorulacak."

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