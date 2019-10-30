Euro
6.35
Dolar
5.71
BIST 100
98,692.03
Altın
1,494.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci'ye destek

Milli Savunma Bakanlığınca, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gol sonrası asker selamı veren Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye destekleyen video hazırlandı.

Ahmet Sertan Usul   | 30.10.2019
Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci'ye destek

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gol sonrası asker selamı veren Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye video ile destek verildi.

Bakanlığın Twitter hesabından, "İrfan Can Kahveci kardeşimiz, her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun." başlığı altında video paylaşıldı.

Videoda, Komando Marşı eşliğinde, Mehmetçiğin asker selamı durduğu fotoğraflar ve operasyon görüntüleri yer aldı.

Kahveci'nin "Bundan sonra gol attığımda hep bunu yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti Mehmetçik selamı? Çünkü bizim kendimize has bir selamımız. Askerlerimizi destekliyoruz. İnşallah bundan sonra da gol atarım ve daha çok yaparım." ifadelerine yer verilen video, "Mehmetçikten İrfan Can Kahveci'ye selam olsun." cümlesi ile sona eriyor.

UEFA soruşturma başlatmıştı

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü haftasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yaptığı maçtaki tek golü atan Kahveci, gol sevinci sırasında arkadaşlarıyla asker selamı vermişti.

UEFA, Kahveci'nin gol sevincinde asker selamı vermesine soruşturma başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta kaos büyüyor
Küba’dan Suriye’ye ABD’nin kiralık orduları
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ABD Kongresinin kimyasını bozdu
İngiltere'de erken seçim yeni krizlere gebe
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci'ye destek

Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci'ye destek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Soçi mutabakatına ilişkin açıklama

'Rasulayn'da Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi ele geçirildi'

Medipol Başakşehir'den asker selamı paylaşımı

Medipol Başakşehir'den asker selamı paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığından '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' klibi

Milli Savunma Bakanlığından '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' klibi
İşitme ve konuşma engelli gençlerden Mehmetçiğe destek

İşitme ve konuşma engelli gençlerden Mehmetçiğe destek