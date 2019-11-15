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Spor, Futbol

Milli futbolcu Nuri Şahin: Milli takımdaki arkadaşlarım bizi gururlandırdı

Almanya'nın Werder Bremen ekibinde forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcu arkadaşlarını kutladı.

Süha Gür   | 15.11.2019
Milli futbolcu Nuri Şahin: Milli takımdaki arkadaşlarım bizi gururlandırdı Fotoğraf: İsa Terli / AA

İstanbul

Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen "Brand & Sport Summit 2019" organizasyonunun son günündeki bir oturuma katılan Nuri Şahin, "Şenol (Güneş) hocamı ve milli takımdaki arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Bizi gururlandırdılar. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda bizi en iyi şekilde temsil ederler." ifadelerini kullandı.

Sadece saha içinde yapılanlarla iyi futbolcu olunamayacağını dile getiren Nuri, "Saha dışında da futbolcu örnek olunmalı. Saha içi kolay, çünkü ömrünü oraya veriyorsun. Kariyerin bittikten sonra iyi futbolcu olarak anılmak için saha dışına da dikkat etmek gerekiyor. Kariyerimi noktaladığımda iyi bir insan olarak anılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kendini yeterince ifade edemediğini de vurgulayan Nuri, "Futbolcunun yapacağı en büyük hata, kendine yatırıma futboldan sonra başlaması olur. Futbolculuk kariyeriniz 10-15 senede bitiyor. Çoğu oyuncu kariyeri sonrasında boşluğa düşüyor. Aktif sporcuyken futbolcunun kendisine yatırım yapması gerekiyor. Yatırımı ne kadar erken yaparsak, onun geri dönüşü bizim için daha pozitif olur." değerlendirmesinde bulundu.

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