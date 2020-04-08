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Spor, Futbol

Milli futbolcu Çalhanoğlu'ndan 'Virüse pas yok, evde kalıyoruz' mesajı

YTB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlediği farkındalık kampanyasına katılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarına "evinizde kalın" çağrısında bulundu.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 08.04.2020
Milli futbolcu Çalhanoğlu'ndan 'Virüse pas yok, evde kalıyoruz' mesajı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Milan takımı kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, Başkanlığın vatandaşların Kovid-19 nedeniyle evde kalmalarını sağlamak için düzenlediği farkındalık kampanyasına görüntülü mesajla destek verdiği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ve YTB'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda Çalhanoğlu, vatandaşlara, "Birlikte coşacağımız çok güzel gollerimiz olacak. Şimdi evde eski golleri izlemenin tadını çıkaralım. Rakibe top yok, virüse pas yok. Evde kalıyoruz." diye seslendi.

Çalhanoğlu, mesajında yurttaki ve yurt dışındaki Türkleri "evde kalmaya ve tek yürek olmaya" çağırdı.

Vatandaşlara "ev tiyatrosu" tavsiyesi

Kampanyaya destek veren yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu da "Ev tiyatrosu benim en sevdiğim iş. Şimdi evde rolleri dağıtın. Açılsın perde, evdeyiz. Sanatla beraberiz. Kesinlikle kendimizi riske atmıyoruz." çağrısı yaptı.

YTB, dijital platformlarda çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve sayıları 6 buçuk milyona ulaşan Türk vatandaşlarından evde kalmalarını istiyor.

Yürütülen farkındalık kampanyasına sporcu, sanatçı, oyuncu her meslekten birçok ünlü isim destek veriyor.

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