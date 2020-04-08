Milli futbolcu Çalhanoğlu'ndan 'Virüse pas yok, evde kalıyoruz' mesajı
YTB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlediği farkındalık kampanyasına katılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarına "evinizde kalın" çağrısında bulundu.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Milan takımı kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, Başkanlığın vatandaşların Kovid-19 nedeniyle evde kalmalarını sağlamak için düzenlediği farkındalık kampanyasına görüntülü mesajla destek verdiği belirtildi.
‘@yurtdisiturkler’in kampanyasına destek veren Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun “Evde kalalım” çağrısına yurt dışındaki vatandaşlarımızla birlikte uyuyoruz ve virüse kesinlikle pas çıkartmıyoruz. 👏 @hakanc10 #EvdeKal #HayatEveSığar pic.twitter.com/oxDzP8pM2B— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) April 6, 2020
Kültür ve Turizm Bakanlığının ve YTB'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda Çalhanoğlu, vatandaşlara, "Birlikte coşacağımız çok güzel gollerimiz olacak. Şimdi evde eski golleri izlemenin tadını çıkaralım. Rakibe top yok, virüse pas yok. Evde kalıyoruz." diye seslendi.
Çalhanoğlu, mesajında yurttaki ve yurt dışındaki Türkleri "evde kalmaya ve tek yürek olmaya" çağırdı.
Vatandaşlara "ev tiyatrosu" tavsiyesi
Kampanyaya destek veren yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu da "Ev tiyatrosu benim en sevdiğim iş. Şimdi evde rolleri dağıtın. Açılsın perde, evdeyiz. Sanatla beraberiz. Kesinlikle kendimizi riske atmıyoruz." çağrısı yaptı.
YTB, dijital platformlarda çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve sayıları 6 buçuk milyona ulaşan Türk vatandaşlarından evde kalmalarını istiyor.
Yürütülen farkındalık kampanyasına sporcu, sanatçı, oyuncu her meslekten birçok ünlü isim destek veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.