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Spor, Futbol

Mesut Özil: Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan yıldız futbolcu Mesut Özil, kariyerini sarı-lacivertli kulüpte tamamlayacağını açıkladı.

Emrah Oktay   | 31.05.2022
Mesut Özil: Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım

İstanbul

Fenerbahçe'de mart ayında kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sosyal medyadaki paylaşımında, son günlerde kariyeri ile ilgili iddialar hakkında açıklama yapmasının zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Ocak 2021'de katıldığı Fenerbahçe'den ilk 6 ay para almadığını hatırlatan tecrübeli futbolcu, "İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3,5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum, Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi aslolan Fenerbahçe'dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullandı.

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