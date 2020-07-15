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Spor, Futbol

Merih Demiral aylar sonra Juventus kadrosunda

Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığının ardından aylar sonra siyah-beyazlı takımın maç kadrosuna dahil edildi.

Barış Seçkin   | 15.07.2020
Merih Demiral aylar sonra Juventus kadrosunda

Roma

Juventus kulübü, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında bu akşam Sassuolo ile yapacağı maçın kadrosunu açıkladı. 

Siyah-beyazlı takımın, Twitter hesabından açıkladığı kadroda, ocak ayında geçirdiği sakatlık sebebiyle yeşil sahalardan uzun süre uzak kalan Merih Demiral da Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri tarafından kadroya alındı.

Sarri, dün maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Demiral’ın iyileştiğini ancak zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti. Merih Demiral’ın takımla kısa süre önce çalışmaya başladığını belirten Sarri, henüz 90 dakika forma giyecek durumda olmadığını söylemişti.

Serie A'nın 19. haftasında Juventus'un Roma ile 12 Ocak'ta deplasmanda oynadığı ve 2-1 kazandığı maçın, 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan Merih Demiral, 19. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalmıştı.

Sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Demiral’ın 12 Temmuz’da takımlara çalışmalara başladığı açıklanmıştı.

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