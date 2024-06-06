Dolar
32.23
Euro
35.20
Altın
2,358.05
ETH/USDT
3,855.00
BTC/USDT
71,354.00
BIST 100
10,398.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. - VTR
logo
Spor, Futbol

Mehmet Topal, Rumen ekibi Petrolul'un teknik direktörlüğüne getirildi

Eski milli futbolcu Mehmet Topal, Romanya 1. Ligi ekiplerinden Petrolul'un yeni teknik direktörü oldu.

Mehmet Fatih Duman  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Mehmet Topal, Rumen ekibi Petrolul'un teknik direktörlüğüne getirildi

İstanbul

Rumen kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Topal ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Türk futbolunun efsane oyuncusu, Türk milli takımı ve Fenerbahçe'nin eski kaptanı, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'le şampiyonluklar yaşamış, İspanya Ligi'nde Valencia'da forma giymiş Mehmet Topal, takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Kendisine ve teknik ekibine 'Hoş geldiniz' diyor, yüzüncü yılında Petrolul'da başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Mehmet Topal'ın 9 Haziran Pazar günü Ploieşti kentine gelerek oyuncularla tanışacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı
İletişim Başkanlığı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev için karşılama mesajı hazırladı
Bakan Işıkhan’dan Filistin için uluslararası sendikalara çağrı
Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Adalet Bakanı Tunç: Noterlik mesleğinin gelişimi ve sorunlarının giderilmesinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz

Benzer haberler

Mehmet Topal, Rumen ekibi Petrolul'un teknik direktörlüğüne getirildi

Mehmet Topal, Rumen ekibi Petrolul'un teknik direktörlüğüne getirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet