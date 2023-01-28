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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.

Hilmi Sever   | 28.01.2023
Medipol Başakşehir, yarın Konyaspor'u konuk edecek

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Son 6 maçında tek yenilgi alan turuncu-lacivertli ekip, 19 maçta, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 37 puan elde etti.

Son 5 maçında galibiyet alamayan Konyaspor ise 27 puanla 7. sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan oyunculardan Lucas Biglia'nın durumu maç günü belli olacak, Bertrand Traore'nin ise forma giymesi beklenmiyor.

Okaka geri dönüyor

Turuncu-lacivertli ekipte kırmızı kart cezası sona eren Stefano Okaka bu mücadelede forma giyebilecek.

Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic ve Stefano Okaka sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aleksic ve Okaka bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında takımındaki yerini alamayacak.

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