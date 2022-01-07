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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Hilmi Sever   | 07.01.2022
Medipol Başakşehir yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

İstanbul

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadele hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Turuncu-lacivertli ekip teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi, bu maçlarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 27 puan topladı.

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısına lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde 33 puanla 3. sırada giriyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezası biten Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyebilecek.

Bu sezon üçer sarı kart gören Mahmut Tekdemir, Youssouf Ndayishimiye ve Stefano Okaka ise ceza sınırında bulunuyor.

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