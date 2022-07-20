Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Sözer: Kendi dominant oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, yarın baskılı oyunlarını sahaya yansıtarak sonuca gitmek istediklerini söyledi.
İstanbul
Erdinç Sözer ve takımın yeni transferlerinden Lucas Bigia ile maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin vefatı nedeniyle üzgün olduklarını belirterek sözlerine başlayan Sözer, "Sezon boyunca her zaman hedefimiz ligi ilk 4’te bitirmek oldu. Avrupa kupalarında oynamak istiyorduk. Bunun için çok memnunuz, çok istediğimiz bir pozisyona geldik. Taktik ve fiziksel olarak çok iyi hazırlandık. Emre Hoca, teknik ekip ve takımla çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Yarın maçta bu güzel dönemi sahaya yansıtmak istiyoruz. Netanya da ligi 4. bitirdi. Yarın kendi dominant oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Yarın hedeflerimiz doğrultusunda istekli bir şekilde maça başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sözer, takımın durumunun çok iyi olduğunu aktararak, eksik oyuncularla ilgili şunları söyledi:
"Kamp döneminde çok sıkı çalıştık. Burdur'da 18 günlük bir kamp dönemi geçirdik. Youssouf Ndayishimiye bir problem yaşamıştı, şu an idmanlara katılıyor. Bugün idmanda görüp, yarın karar vereceğiz. Mesut büyük bir oyuncu öyle bir oyuncunun her takımda yer alma kalitesi var. Şu anda bireysel çalışıyor ilerleyen zamanda adım adım takıma katmaya çalışacağız. İleride bize saha içi ve dışında katkı sağlayacağına inanıyoruz. Nacer Chadli’nin de sakatlığı var, onun da 1-2 hafta içinde dönmesini bekliyoruz."
Lucas Biglia da çok zor bir maça çıkacaklarını aktararak, "Çok motiveyiz, çok iyi çalıştık. Hazırlık maçlarında sistem oturtmaya çalıştık. Bunu önümüzdeki maçlara yansıtmak istiyoruz." dedi.
Başakşehir'de kendini mutlu hissettiğini dile getiren Biglia, "Kendimi iyi hissediyorum. Avrupa maçlarında tecrübeliyim. Takım olarak iyi hazırlandık. Usta isimlerle top koşturuyorum. Bu takımın Avrupa kupalarında galibiyet mantalitesi mevcut." şeklinde konuştu.
Maccabi Netanya Teknik Direktörü Lam: 12 yıl sonra ilk defa Avrupa kupalarında yer alacağımız için kendimizi iyi hissediyoruz
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Maccabi Netanya'nın teknik direktörü Benni Lam, yarın Medipol Başakşehir'e zorluk çıkarmak istediklerini söyledi.
Benyamin Lam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlen basın toplantısına oyunculardan Florian Hartherz'le birlikte katıldı.
Kendi oyunlarını sahaya koymak istediklerini belirten Lam, "12 yıl sonra ilk defa Avrupa kupalarında yer alacağımız için kendimizi iyi hissediyoruz. Rakibin oyununu önemsemeden kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Üç oyuncumuz yarın oynamayacak, ikisi yedek kulübesinde olacak, bir oyuncumuz bizimle gelmedi. Karem Jaber ve Igor Zlatanovic yedek kulübesinde bekleyecek." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde Avrupa kupalarında ilk maçına çıkacağını aktaran Benni Lam, "En iyisini yapmaya çalışacağız. Takımı iyi hazırladık. Ülkeye iki gün önce geldik. Karşı takıma saygı duyuyoruz, genel olarak kendi oyunumuzu oynayacağız. Başakşehir çok güçlü ve iyi bir takım. Geçen sene ligi 4. bitirdi, iki sene önce de şampiyon olacak güce sahip bir takım. Kendi takımımla ilgileniyorum, kendi açımdan en iyisini yapmaya çalışacağız. Başakşehir için zorluk çıkarmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.
"İsrail Ligi bizim için daha önemli ama yarın kazanmak istiyoruz." sözlerini kullanan Lam, "Yarınki maç formalite bile olsa kazanmak için sahaya çıkacağız ve bunun için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Takımın yeni isimlerinden Florian Hartherz de takım olarak iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktararak, "Takım içinde motivasyonum yüksek. Burada olduğum için mutluyum. İyi sonuç almak için tüm takım olarak savaşacağız. Başakşehir’deki iyi oyunculara karşı oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsrail'in Maccabi Netanya ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Nacer Chadli idmanda yer almadı. UEFA listesinde olmayan Mesut Özil ise takımla çalıştı.
Medipol Başakşehir ile Maccabi Netanya arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.45'te başlayacak.
Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir'e karşı hazır
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İsrail'in Maccabi Netanya ekibi hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Benni Lam yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas hareketleriyle başladı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.