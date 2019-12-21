Euro
6.58
Dolar
5.94
BIST 100
111,176.80
Altın
1,477.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak.

Hilmi Sever   | 21.12.2019
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde son 2 maçından beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertli takım, son 13 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 27 puan ve averajla Trabzonspor'un önünde ikinci sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan'ın bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de son 5 maçında 4 yenilgi alan Bülent Uygun yönetimindeki İstikbal Mobilya Kayserispor 10 puanla son sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit

Benzer haberler

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Yılın son derbisi yarın

Antalya'da beraberlik

Antalya'da beraberlik
UEFA'dan Medipol Başakşehir'e kınama cezası

UEFA'dan Medipol Başakşehir'e kınama cezası
'Edin Visca takas edilecek bir oyuncu değil'

'Edin Visca takas edilecek bir oyuncu değil'