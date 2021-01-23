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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçı 1-1 sona erdi.

Hilmi Sever   | 23.01.2021
Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

Istanbul

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçı 1-1 sona erdi.

İlk yarı 

18. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Berkay Özcan, sol kanattan bindiren Crivelli'ye pasını attı. Crivelli, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan şutunu attı, top yan ağlarda kaldı. 

25. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Berkay'ın şutunda savunmadan dönen top ceza sahası dışına çıktı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mehmet Topal'ın şutunda kaleye giden topu Abdullah Durak kale çizgisi önünde göğsüyle durdurdu ve ardından uzaklaştırdı.

35. dakika Çaykur Rizespor'un hızlı gelişen atağında, Melnjak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Samudio, rakip ceza sahasına doğru ilerledi. Samudio, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı 

47. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Michalak ceza sahasına girdiği anda Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 49. dakikada penaltı atışını kullanan Samudio, kaleci Mert'in sağından topu ağlara gönderdi: 0-1. 

63. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Mehmet Topal'ın arka direğe yaptığı ortada Demba Ba topu kafayla içeriye çevirdi. Crivelli'nin altıpas üzerindeki kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer'de kaldı. 

64. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Berkay'ın pasıyla Çaykur Rizespor ceza sahası önünde topla buluşan Mehmet Topal, bekletmeden sert vurdu, Abdullah Durak'a çarpan meşin yuvarlak yön değiştirdi ve ağlara gitti: 1-1. 

Mücadele 1-1 tamamlandı.

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