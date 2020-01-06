Euro
6.69
Dolar
5.97
BIST 100
111,412.70
Altın
1,566.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıkları sürdürüyor

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Hilmi Sever   | 06.01.2020
Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıkları sürdürüyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kamptaki akşam antrenmanı teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. 

Yoğun yağmur altında yapılan idman ısınma çalışması ile başladı. Top kapma ve pas çalışması ile süren idman yarım sahada yapılan taktik maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekipte izinli olan Arda Turan, Edin Visca, Robinho, Azubuike, Junior Caiçara ve Ponck antrenmanda yer almadı.

İzni sona eren ve bugün kampa katılan Fransız futbolcu Gael Clichy ise takımla çalıştı. Tedavisi süren Martin Skrtel de takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konvansiyonel ABD paramiliter İran’a karşı
Latin Amerika'da başkaldırı, kamplaşma ve darbeler yılı: 2019
ABD-İran çatışması arasında Irak Kürtlerini ne bekliyor?
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya

Benzer haberler

Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıkları sürdürüyor

Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıkları sürdürüyor

Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Uruguaylı sol bek Galatasaray'da

'Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş'ı eski günlerine getireceğine inanıyorum'

'Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş'ı eski günlerine getireceğine inanıyorum'
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: MHK başkanı bir kulüp başkanına hesap veremez

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: MHK başkanı bir kulüp başkanına hesap veremez
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: Transfer talebimiz var ama limitler var

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: Transfer talebimiz var ama limitler var