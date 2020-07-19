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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde stat elektrikleri kesildi

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki mücadelenin ikinci yarısı oynanırken kesilen stat elektrikleri 17 dakikalık aradan sonra geldi.

Hilmi Sever   | 19.07.2020
Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde stat elektrikleri kesildi Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki mücadelenin ikinci yarısı oynanırken kesilen stat elektrikleri geldi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti. 

Turuncu-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın 66. dakikasında stattaki teknik aksaklık nedeniyle bir anda elektrikler kesilmişti. 

Mücadele 17 dakikalık aradan sonra kaldığı yerden sürdü. 



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