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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi uzatmalarda kupanın dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde uzatmaya giden maçta Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Hilmi Sever   | 09.02.2021
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi uzatmalarda kupanın dışına itti Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde normal süresi 1-1 sona eren maçta Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu.

21. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Junior Fernandes ceza sahasına hareketlenen Deniz Türüç'e pasını verdi. Ceza sahasına giren Deniz şutunu çekti, kaleci Harun'dan dönen topa Deniz bir kez daha vurmak istedi, Szalai son anda kayarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Berkay'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Junior Fernandes, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Harun'un solundan ağlarla buluştu: 0-1.

45. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Medipol Başakşehir'in golünden önce Deniz Türüç'e faul yapan Lemos'a hakem Fırat Aydınus, oyunun durmasının ardından sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarına gelerek izleyen Fırat Aydınus, sarı kartı iptal edip Lemos'u kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45+3. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Cemali Sertel ön direğe ortasını yaptı. Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamlandı.

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