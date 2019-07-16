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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir Azubuike'ye kavuşuyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de yeni transfer Okechukwu Azubuike bu akşam Avusturya kampına katılacak.

Hilmi Sever   | 16.07.2019
Medipol Başakşehir Azubuike'ye kavuşuyor

Salzburg

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de yeni transfer Okechukwu Azubuike bu akşam Avusturya kampına katılacak. 

Altı gün önce, 1 yıl kiralık olarak kadroya katılan Nijeryalı orta saha oyuncusu vize sorunu nedeniyle çalışmalarını İstanbul'da bireysel olarak sürdürüyordu.

Vize sorunu giderilen Azubuike, turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Salzburg'daki kampa bu akşam dahil olacak.

Nijeryalı oyuncu, yarın sabah turuncu-lacivertli takım ile ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda Gana forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah'ın ise takımla çalışmalara İstanbul'da katılacağı belirtildi.




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