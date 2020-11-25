Euro
9.52
Dolar
8.00
BIST 100
1,320.98
Altın
1,810.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer: Maç genelinde iyi futbol oynadık

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup eden İngiliz ekibi Manchester United'ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Bilal Acar   | 25.11.2020
Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer: Maç genelinde iyi futbol oynadık

Manchester

Old Trafford Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Norveçli teknik adam, takımının ilk yarıdaki futbolundan memnun kaldığını belirtti.

Solskjaer, "İkinci yarı futbolcuların performansı düştü ancak maç genelinde iyi futbol oynadık. Çok iyi goller atıldı." dedi.

Marcus Rashford'un bugünkü karşılaşmadaki performansını çok beğendiğini dile getiren Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında karşılaşacakları Paris Saint German (PSG) maçına odaklanacaklarını kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Macron, Kovid-19 salgınıyla mücadele planını açıkladı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 50 bini geçti
Anadolu Efes'te dört kişi Kovid-19'a yakalandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 608 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

'Gruptaki şansımız devam ediyor'

'Gruptaki şansımız devam ediyor'

'Maç genelinde iyi futbol oynadık'

Chelsea, Sevilla, Barcelona ve Juventus, son 16 turuna çıkmayı garantiledi

Medipol Başakşehir, İngiltere'de kaybetti

Medipol Başakşehir, İngiltere'de kaybetti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Sevilla gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Sevilla gruptan çıkmayı garantiledi
Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçını yarın yönetecek

Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçını yarın yönetecek