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Spor, Futbol

Manchester City, Premier Lig'de peş peşe 14. galibiyetini aldı

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında West Ham United'ı 2-1 yenen Manchester City, ligde üst üste 14'üncü, tüm kulvarlarda ise art arda 20. galibiyete imza attı.

Hüseyin Burak Demirer   | 27.02.2021
Manchester City, Premier Lig'de peş peşe 14. galibiyetini aldı

Ankara

İngiltere Premier Lig'in zirvesindeki Manchester City, haftaya 4. sırada başlayan West Ham United'ı ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı, Manchester City'den Dias'ın 30 ve West Ham United'dan Antonio'nun 43. dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.

Stones'un 68. dakikadaki golüyle 3 puanı hanesine yazdıran ev sahibi ekip, ligde üst üste 14'üncü, tüm kulvarlarda ise art arda 20. galibiyetini aldı.

Manchester City, puanını 62'ye çıkarırken, West Ham United 45 puanda kaldı.

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