Macar milli futbolcu Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

İstanbul
Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limassol takımında forma giyen Macar milli oyuncu Attila Szalai'nin transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımı'nın 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.