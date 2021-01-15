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Spor, Futbol

Macar milli futbolcu Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Macar milli oyuncu Attila Szalai'nin transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Emre Doğan   | 15.01.2021
Macar milli futbolcu Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limassol takımında forma giyen Macar milli oyuncu Attila Szalai'nin transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımı'nın 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

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