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Spor, Futbol

Liverpool ve Everton, derbi formalarını depremzedeler için satışa çıkaracak

İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Everton, 13 Şubat Pazartesi günü oynayacakları derbi maçta giyilecek formaların, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı.

Yunus Kaymaz   | 10.02.2023
Liverpool ve Everton, derbi formalarını depremzedeler için satışa çıkaracak

İstanbul

İki kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Merseyside" derbisi olarak bilinen mücadelede giyilecek formaların imzalanarak açık artırmada satılacağı kaydedildi.

Açıklamada, elde edilen gelirin Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenenlere gönderileceği belirtildi.


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