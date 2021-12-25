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Spor, Futbol

Lider Trabzonspor sezonun ilk yarısını 1 puanla kapattı

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

Selçuk Kılıç   | 25.12.2021
Lider Trabzonspor sezonun ilk yarısını 1 puanla kapattı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı

Trabzon

20. dakikada kaleci Muhammed Şengezer'in hatalı pasında Abdülkadir Ömür, topu Dorukhan Toköz'ün önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda üst direğe çarpan top auta gitti.

31. dakikada Hamsik'in şık pasında bir anda kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Cornelius'un aşırtma şutunda üst direğe çarpan top dışarı çıktı.

35. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır, sert ve düzgün şekilde sağ tarafına gelen topu çeldi.

45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün uzak mesafeden şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

İkinci yarı

48. dakikada Visca'nın sağ taraftan pasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Gulbrandsen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

51. dakikada Visca ile köşe vuruşu sonrasında verkaç yapan Aleksic'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

63. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.

67. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru sokulan Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

75. dakikada Chadli'nin pasında ceza alanı içinde Okaka'nın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

89. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Okaka'nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

90+1. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanında yakın mesafeden Koita'nın sert şutunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşma, golsüz tamamlandı. 

Trabzonspor, ilk yarıyı lider bitirdi

Medical Park Stadı'nda taraftarının büyük desteğiyle rakibini ağırlayan bordo-mavililer, 0-0'lık sonuçla puanını 46'ya yükselterek bir maç eksiği bulunan en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde devreye lider girdi.

Medipol Başakşehir ise teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde namağlup unvanını Trabzonspor deplasmanında da sürdürdü. Belözoğlu yönetiminde 8 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan turuncu-lacivertli ekip, puanını 33'e yükseltip ilk yarıyı 3. sırada kapamayı garantiledi.

Trabzonspor, bu sezon ligde ilk kez 19. haftada rakip fileleri havalandıramayarak bir maçtan golsüz ayrıldı.

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