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Spor, Futbol

Lider Sivasspor'u ilk yarıda taraftarları yalnız bırakmadı

Süper Lig'in ilk yarısında 9 iç saha maçına çıkan kırmızı-beyazlı ekibin karşılaşmalarını 102 bin 445 seyirci izledi.

Halife Yalçınkaya   | 16.01.2020
Lider Sivasspor'u ilk yarıda taraftarları yalnız bırakmadı

Sivas

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında iç sahadaki maçlarını ortalama 11 bin 383 seyirciye karşı oynadı.

Maçlarını UEFA kriterlerine sahip 27 bin 532 kişi kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapan Sivasspor, ligin 17 haftalık ilk yarısında evinde 9 karşılaşmaya çıktı.

Kırmızı-beyazlıları bu karşılaşmalarda 102 bin 445 biletli seyirci takip etti.

Yeni 4 Eylül Stadı tribünleri, ligin 15. haftasında Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe maçında 21 bin 214 futbolseverle en fazla seyirciyi çekti.

Sivasspor'un bu sezon en az seyirciye oynadığı maç ise 7 bin 600 taraftarın takip ettiği Antalyaspor karşılaşması oldu.

Yüzde 13.6 artış

Başarılı bir performans ortaya koyarak Süper Lig'in zirvesinde yer alan Sivaspor, seyirci ortalamasını geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 13,6 artırdı.

2018-2019 sezonunun ilk 17 haftalık periyodunda evinde 9 lig maçına çıkan kırmızı-beyazlı ekibi, toplam 90 bin 128 taraftar izlemişti.

Geçen sezonun ilk yarısında evindeki 9 karşılaşmada maç başına 10 bin 14 seyirciye oynayan Sivasspor, bu sezon aynı dönemde ise ortalamayı 11 bin 383 kişiye yükseltti.

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