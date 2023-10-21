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Spor, Futbol

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Süha Gür, Bozhan Memiş  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Lider Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak

İstanbul

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 24 puan ve 17 averajla giriyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz tam olarak hazır durumda bulunmayan Cengiz Ünder'in de Hatayspor karşısında oynaması beklenmiyor.

Son 4 maçta gol yemedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, evinde RAMS Başakşehir'i 4-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

Samet Akaydın formaya yakın

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Hatayspor karşısında formaya yakın görünüyor.

Sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yokluğunda sarı-lacivertlilerin kadrosunda Rodrigo Becao, Samet Akaydın ve Alexander Djiku'dan oluşan stoper hattı bulunuyor.

Gana Milli Takımı'na çağrıldığı dönemde sakatlık yaşayan Alexander Djiku'nun riske edilmemesi durumunda, A Milli Takım formasıyla çok etkili bir performansa imza atan Samet Akaydın'ın Hatayspor müsabakasına ilk 11'de çıkması bekleniyor.

7. randevu

Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, rakibiyle lig tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede kozlarını paylaşacak iki takım, bugüne kadar 1'i Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan 6 maçta karşı karşıya geldi.

Ligde rakibiyle oynadığı karşılaşmaların yalnızca 1'inde sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kalan 5 maçta ise 3 puana uzanan taraf oldu.

Süper Lig'e ilk kez 2020-2021 sezonunda yükselen Hatayspor, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde oynadığı ilk maçında Ülker Stadı'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinin tamamını Fenerbahçe kazandı.

Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettiği 5 maçta 13 gol kaydederken, kalesinde ise 2 gol gördü.

İki ekip arasında geçen sezonun son haftasında oynanması gereken lig mücadelesi, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Hatayspor'un lige devam edememesi sebebiyle Fenerbahçe'nin 3-0'lık hükmen galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Volkan Demirel, dördüncü kez Fenerbahçe'ye rakip olacak

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 17 yıl kaleci olarak formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı teknik direktörlük kariyerinde 3 kez sahaya çıktı.

2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük Teknik Direktörü olarak görev yapan Demirel, kırmızı-siyahlı takımın başında Fenerbahçe'ye rakip olduğu 2 lig maçından 2 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü İsmail Kartal yapıyordu.

Geçen sezon Hatayspor'un başında eski takımı Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda boy gösteren Demirel, sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılan taraf oldu.

Volkan Demirel'in çalıştırdığı takımlar, Fenerbahçe'ye karşı 3 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 5 gol gördü.

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