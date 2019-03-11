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Spor, Futbol

Lanre Kehinde Nijerya'dan Türkiye'ye uzanan spor yaşantısını anlattı

Babasının destek vermemesine rağmen futbola başlayan Abalı Denizlispor'un oyuncusu Lanre Kehinde, Nijerya'dan Türkiye'ye uzanan spor yaşantısını anlattı.

Mustafa Dermencioğlu   | 11.03.2019
Lanre Kehinde Nijerya'dan Türkiye'ye uzanan spor yaşantısını anlattı

Denizli

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Abalı Denizlispor'un Nijeryalı oyuncusu Lanre Kehinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbola 7-8 yaşında ve zor şartlarda başladığını, ilk başta ailesinin futbol oynamasına sıcak bakmadığını söyledi. 

Babasının da bir dönem futbol oynadığını ve o dönemde fazla para kazanılmadığı için kendisine destek vermediğini kaydeden Kehinde, şöyle konuştu:

"Antrenman için 10-15 kilometre yol yürüyüp daha sonra hafif tempo koşarak eve döndüğüm dönem oldu, çok zorlandım bu süreçte fakat sonrasında başarılı olabileceğimi de gördükten sonra ailem bana çok destek oldu. Sonrasında milli takımda da oynamaya başladım. Bunu da gördükten sonra destek iyice arttı. Çok sıkı çalışmanın, birçok çile çekmenin ve Tanrı'nın da yardımıyla şu anda futbolcuyum ve bu kariyeri seçtiğim için gayet mutluyum."

Babasının vefatı

Babasının hayatında önemli bir insan olduğunu belirten Kehinde, vefatının ardından Tetiş Yapı Elazığspor maçında attığı gol sonrasında formasının altındaki tişörte bastırdığı babasının fotoğrafı ve "R.I.P. DAD Baba Orlando" yazısını gösterdiğini hatırlattı.

"Henüz yolun başındayız"

Lanre Kehinde, Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğun kolay bir şey olmadığını, önlerinde 10 maçlık bir periyot olduğunu anımsattı.

Kalan haftalarda her maça aynı ciddiyet ve motivasyonla çıkmaları gerektiğini vurgulayan Kehinde, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak bu şekilde şampiyonluğa ulaşılabilir. Çünkü biz yolun sonunda değiliz, şu anda henüz yolun başındayız. Önümüzde uzun bir süreç var ve bunu da asla ciddiyetimizi kaybetmeden daha sıkı çalışarak geçirmemiz lazım. Puan tablosuna bakıldığında ligin ne kadar çekişmeli olduğu görülüyor. 2,5 yıldır Türkiye'deyim ve burada futbol oynamaktan çok memnunum. Türkler çok iyi insanlar. Her zaman bize destek olan, bizi coşkulandırmaya çalışan seyircimiz var. Takım arkadaşlarım olsun, kulüp yöneticilerim olsun babamın vefatından sonra benim acımı paylaştılar, bana büyük destek verdiler."

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