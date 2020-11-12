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Spor, Futbol

Kuzey Makedonya tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda

Gürcistan'ı 1-0 mağlup eden Kuzey Makedonya tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Yunus Kaymaz   | 12.11.2020
Kuzey Makedonya tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fotoğraf: Furkan Abdula/AA

İstanbul

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinde Kuzey Makedonya, deplasmanda Gürcistan'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Stadı'nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü 56. dakikada Goran Pandev attı.

Bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Kuzey Makedonya, C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yer alacak.

EURO 2020, yeni tip koronavirüs nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.

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