Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.30
Dolar
5.62
BIST 100
93,533.12
Altın
1,291.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Kupada yarı final golsüz maçla başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki maç golsüz tamamlandı.

Emre Doğan   | 02.04.2019
Kupada yarı final golsüz maçla başladı

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki maç golsüz tamamlandı.

İlk yarı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

10. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Emre Taşdemir'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan ve şık bir şekilde iki oyuncudan sıyrılarak ceza sahasına sokulan Ndiaye'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'da kaldı.

24. dakikada ceza sahasında sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Diagne, pasını Emre Taşdemir'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı. 

71. dakikada Galatasaray'da Luyindama kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor

Benzer haberler

Akhisarspor avantaj peşinde

Akhisarspor avantaj peşinde

Galatasaray'dan kayyum açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı

Galatasaray'da kupa mesaisi

Galatasaray'da kupa mesaisi
Galatasaraylı gençlerden bir örnek davranış daha

Galatasaraylı gençlerden bir örnek davranış daha
Kupada yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı

Kupada yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı