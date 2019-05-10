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Spor, Futbol

Kupa şampiyonu Akhisarspor Süper Lig'e veda edebilir

2012-2013 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, yarınki Fenerbahçe maçında olası puan kaybında bitime 2 hafta kala lige veda edecek.

Ali Korkmaz   | 10.05.2019
Kupa şampiyonu Akhisarspor Süper Lig'e veda edebilir

İzmir

Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan bu yana mücadelesini sürdüren Akhisarspor, yarınki Fenerbahçe maçında olası puan kaybında bitime 2 hafta kala lige veda edecek.

Sezona teknik direktör Safet Susic yönetiminde TFF Süper Kupa maçında penaltılar sonucunda Galatasaray'ı yenerek başlayan Akhisarspor, ligde istediği sonuçları alamadı. Susic'le yollarını ayırdıktan sonra ligde Cem Kavçak yönetiminde 1 maça çıkan yeşil-siyahlı ekipte daha sonra Cihat Arslan takımın başına getirildi. Arslan'la da yollarını ayıran Akhisarspor, tekrar Kavçak'la çalışmaya başladı.

Ligde son 3 haftaya 25 puanla son sırada giren Akhisarspor, yarın konuk olacağı Fenerbahçe karşısında olası puan kaybında lige veda edecek.

Ege temsilcisi, Fenerbahçe'yi yense bile düşme hattının hemen üzerindeki Göztepe'nin alacağı bir galibiyetle yine ligden düşecek.

2012-2013'ten bu yana Süper Lig'de

2010-2011 sezonunda son haftalarda 1. Lig'de kalmayı başardıktan sonra 2011-2012 sezonunda teknik direktör Hamza Hamzoğlu yönetiminde Süper Lig'e çıkan Akhisarspor, mütevazı kadrolarıyla başarılı sonuçlara imza attı.

Süper Lig'de 2012-2013'ten beri kesintisiz olarak yoluna devam eden yeşil-siyahlı ekip, bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil etti.

Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükseldi. Yeşil-siyahlı ekip finalde Galatasaray'la 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'ta karşılaşacak.

Ligden düşmeyenler

Akhisarspor'un yanı sıra bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlardan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile 2. sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor ligden hiç düşmedi.

Süper Lig'de ilk kez bu sezon mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, küme düşme hattında bulunuyor.

Rakip Fenerbahçe

Akhisarspor, yarınki rakibi Fenerbahçe'ye karşı biri Türkiye Kupası Finali olmak üzere son 4 resmi maçını kazandı.

Ligin ilk devresinde kendi evinde rakibini 3-0 yenen Akhisarspor, sarı-lacivertli ekibi küme düşme hattına geriletmişti.

Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupaya uzanan yeşil-siyahlı ekip, geçen sezonun 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek sarı-lacivertli ekibin lider Galatasaray'la puan farkının 6'ya çıkmasına neden olmuştu.

Akhisar temsilcisi, geçen sezonun 7. haftasında da iç sahada Fenerbahçe karşısında 1-0 kazanmıştı.

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