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Spor, Futbol

Kulüpler Birliği Vakfından yabancı oyuncu sayısı ve küme düşme statüsüne tepki

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı oyuncu sayısı ve küme düşme statüsüyle ilgili aldığı kararlara tepki gösterdi.

Süha Gür   | 02.06.2021
Kulüpler Birliği Vakfından yabancı oyuncu sayısı ve küme düşme statüsüne tepki

İstanbul

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfının görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız. Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonuna duyduğumuz güven müessesini zedelemiştir. Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar; kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir."

Kulüpler Birliği Yönetim Kurulunun, açıklanan bu kararlar sonrası acilen toplandığı belirtilerek, 8 Haziran Salı günü Süper Lig kulüplerinin tamamının katılacağı bir toplantı organize etmeye karar verildiği kaydedildi.

TFF'nin aldığı karara göre Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda kadrosunda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı oyuncu bulundurabilecek. 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcuya kadrosunda yer verebilecek Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 yabancı futbolcuyu aynı anda sahaya sürebilecek.

TFF'nin aldığı bir diğer karara göre de profesyonel liglerde takım sayıları kademeli olarak düşürülecek. Buna göre Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.

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