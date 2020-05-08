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Spor, Futbol

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil, liglerin başlangıç tarihini değerlendirdi

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, herkesin futbolu özlediğini ve inşallah beklenildiği gibi liglerin haziran ayında başlamasını umduğunu söyledi.

Ali Korkmaz   | 08.05.2020
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil, liglerin başlangıç tarihini değerlendirdi

İzmir

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, telekonferansla gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin başlangıç tarihini 12-13-14 Haziran olarak açıkladığını, bu tarihi söylerken de çok dikkatli konuştuğunu aktardı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelenin sürdüğünü ve normalleşme sürecinin başlayacağını kaydeden Sepil, şöyle konuştu:

"Futbolun da başlaması bunun bir parçası olacak. Bu süreçte öncelik insan sağlığı olacak, bundan kimse ödün vermez. Önümüzde 36-37 gün var. Bu süreçte yaşayacaklarımızla ilgili soru işaretlerinin 37 gün içinde cevap bulabileceğini düşünüyorum. Bizim ligimizin başlama tarihi Avrupa liglerinden çok sonra. Örneğin Almanya Ligi neredeyse 1 ay önce başlayacak. Biz salgınla mücadele konusunda çok ciddi bir sınav verdik. Futbolu herkes özledi, inşallah beklenildiği gibi haziran ayında başlarız."

Sepil, TFF'nin açıkladığı tarihe saygı göstermek gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TFF Başkanı'mız da varsayımlarda bir değişiklik olursa bu tarihin gözden geçirilebileceğini söyledi. Bu tarihi vermek kolay bir iş değil. Bu tarih verilirken birçok veri değerlendirilmiştir. Önümüze dinamik bir süreç var. Herkes yeni normal bir sürece geçiş yapacak. Herkesin sabırlı olması ve süreci sabırlı bir şekilde yönetmesi gerekiyor. Dikkatli geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz."

Koronavirüs salgını boyunca kulüplerin zarara uğrayacağını kaydeden Sepil, "Artık tarihler netleştikçe neler yapılacağı ortaya çıkacak. Her kulübün hesabı ayrıdır. Oyuncularıyla teknik direktörleriyle bir uzlaşmaya gideceklerdir. Önümüzde zor bir süreç var, gelecek sezon bile seyircili veya seyircisiz oynayacağımız belli değil." diye konuştu.

Mehmet Sepil, bu süreçte futbolcuların olası çekincelerini gerekli mercilere hemen ileteceklerini, bu endişelerin giderilmesi için gerekli cevapları bekleyeceklerini sözlerine ekledi.


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