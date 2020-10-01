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Spor, Futbol

Krasnodar, Salzburg ve Midtjylland Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda gruplara kalan son 3 takım belli oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 01.10.2020
Krasnodar, Salzburg ve Midtjylland Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda gruplara kalan son 3 takım belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla sona erdi.

Rusya'nın Krasnodar, Avusturya'nın Salzburg ve Danimarka'nın Midtjylland takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.

Sonuçlar

PAOK (Yunanistan)-Krasnodar (Rusya): 1-2 (1-2)

Salzburg (Avusturya)-Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 3-1 (2-1)

Midtjylland (Danimarka)-Slavia Prag (Çekya): 4-1 (0-0)

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