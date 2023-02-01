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Spor, Futbol

Konyaspor, Zymer Bytyqi ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekibi Arabam.com Konyaspor'da sol açık Zymer Bytyqi ile yollar ayrıldı.

Savaş Güler   | 01.02.2023
Konyaspor, Zymer Bytyqi ile yollarını ayırdı

Konya

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teşekkürler Zymer Bytyqi. Kulübümüze yaklaşık 2 yıl hizmet eden futbolcumuz Bytyqi'ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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