Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Konya
60. dakikada Göztepe öne geçti. Tijanic'in kullandığı kornerde Heliton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
75. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Ceza sahası sağ köşesinden Prip'in altıpasa yerden ortasında Oğulcan Ülgün, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
105. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Moreno'nun sol köşeden ceza sahasına yerden ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Prip, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan TÜMOSAN Konyaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.