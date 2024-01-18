Dolar
30.14
Euro
32.81
Altın
2,015.98
ETH/USDT
2,462.20
BTC/USDT
41,599.00
BIST 100
8,016.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracına hareketi öncesi aileleriyle vedalaşacak.
logo
Spor, Futbol

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol 1. Lig temsilcisi Göztepe'yi 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Abdullah Doğan  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

60. dakikada Göztepe öne geçti. Tijanic'in kullandığı kornerde Heliton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

75. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Ceza sahası sağ köşesinden Prip'in altıpasa yerden ortasında Oğulcan Ülgün, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

105. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Moreno'nun sol köşeden ceza sahasına yerden ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Prip, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan TÜMOSAN Konyaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz
İletişim Başkanı Altun'dan saldırıya uğrayan gazeteciye geçmiş olsun mesajı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ankara'da Azerbaycan'ın "Kanlı Ocak" şehitlerini anmak için tören düzenlendi
AYM, kamu görevlilerinde toplu sözleşme ikramiyesindeki "yüzde 2" şartını iptal etti

Benzer haberler

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Fenerbahçe kupada hata yapmadı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak'ta belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak'ta belli olacak
Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
RAMS Başakşehir, kupada son 16 turuna yükseldi

RAMS Başakşehir, kupada son 16 turuna yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet