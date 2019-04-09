Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.42
Dolar
5.69
BIST 100
98,135.30
Altın
1,304.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Basir Gülüm   | 09.04.2019
Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Konya

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. 

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından saha etrafındaki parkurda dayanıklılık ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi.

İdman, 3 seri üzerinden yapılan 4'e 4 top çalışmasının ardından oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı ve Abdou Razack Traore katılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor
Suud medyasının kronikleşen Türk düşmanlığı
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir

Benzer haberler

Sivasspor stres yaşamak istemiyor

Sivasspor stres yaşamak istemiyor

Medipol Başakşehir'in konuğu Atiker Konyaspor

Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Çınar: Son sözü sahada futbolcular söyleyecek

Kayserispor 3 puanı 3 golle aldı

Kayserispor 3 puanı 3 golle aldı
Lider Başakşehir puan farkını yeniden 6'ya yükseltti

Lider Başakşehir puan farkını yeniden 6'ya yükseltti
'İkinci yarı puan almak çok daha zor'

'İkinci yarı puan almak çok daha zor'